Пора на флюорографию: мошенники притворяются врачами и берут кредиты на россиян

Мошенники разработали «медицинскую» схему обмана, чтобы получить доступ к банковским счетам и учетным записям россиян на «Госуслугах». Жителей Москвы начали зазывать на прохождение «флюорографии», требуя указать номер полиса обязательного медицинского страхования и паспортные данные, сообщает kp.ru .

Мошенники звонят с предложением пройти флюорографию в одной из поликлиник столицы и просят назвать личные данные, что уже должно насторожить.

В департаменте здравоохранения Москвы предупредили, что медицинские работники никогда не запрашивают у пациентов личную информацию или банковские данные.

Такая мошенническая схема может протекать по двум сценариям. По первому аферисты пользуются номером полиса ОМС и паспортными данными, далее взламывают пароли от «Госуслуг» и крадут другую конфиденциальную информацию. Это может привести к тому, что на имя жертвы оформят микрозаймы или кредиты.

Второй вариант — метод «записи в поликлинику». После фиктивной записи якобы к врачу на прием на мобильник жертвы приходит код, который начинают требовать мошенники. Он необходим для подтверждения транзакции, в результате которой со счета обманутого могут быть сняты деньги — то есть происходит взлом мобильного банка.

В Депздраве Москвы сообщили, что если гражданин все-таки доверился жуликам и решил «записаться на флюорографию», назвав код, то в первую очередь ему нужно попробовать изменить пароль на «Госуслугах». Если это не удастся, следует посетить многофункциональный центр (МФЦ) и взять с собой паспорт, СНИЛС и телефон, чтобы сотрудник центра вернул доступ к аккаунту.

После этого рекомендуется проверить свои контактные данные, выйти из аккаунтов со всех устройств, за исключением своего, и установить двухфакторную аутентификацию с подтверждением через SMS. Также следует уведомить техподдержку «Госуслуг» о взломе и написать заявление в полицию. Это поможет подтвердить, что человек не оформлял кредиты, если мошенники успели это сделать от его имени.