Попытки поменять рушат союз: почему мужчины уходят из отношений

Специалисты дейтингового сервиса Mamba провели исследование, согласно которому большинство мужчин уходят из отношений из-за попыток женщин менять их и подгонять под собственные стандарты, сообщает Газета.ru .

При этом, 37% представительниц прекрасного пола придерживаются мнения, что трансформация в отношениях происходит благодаря любви и общему стремлению к развитию. В то же время мужчины демонстрируют более практичный подход: 60% из них готовы к переменам лишь по собственному усмотрению, а 22% убеждены в нецелесообразности каких-либо попыток повлиять на их личность.

Несмотря на это, попытки изменить партнера являются обыденным явлением, причем, по общему мнению, как мужчин, так и женщин (81% в обоих случаях), инициатором чаще всего выступает женщина.

Именно эти действия зачастую приводят к наиболее напряженным ситуациям, исход которых может быть двояким: отношения либо становятся крепче, либо неожиданно прекращаются.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.