Попугай и его хозяин потерялись в подмосковном лесу

В лесу Сергиево-Посадского округа потерялись попугай и его хозяин. Обоих нашли, но вернулся домой пока только один, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

На служебный телефон старшего участкового лесничего Краснозаводского участкового лесничества Евгения Живаева поступила информация от региональной диспетчерской службы комитета лесного хозяйства Московской области о заблудившемся человеке.

68-летний мужчина потерялся в лесу в районе поселка Зеленый Сергиево-Посадского городского округа. Лесничий связался с ним по телефону и в разговоре выяснил, что заблудившийся находится в смешанном лесу рядом с сосновым насаждением. Это помогло лесничему определить его местонахождение.

Евгений подсказал направление для выхода из леса. Вскоре потерявшийся добрался до реки, где его встретил поисково-спасательный отряд и доставил до нужного населенного пункта.

Однако история имела продолжение. Этот мужчина когда-то работал в цирке. Будучи на пенсии, он продолжает заниматься дрессировкой попугаев. Один из крылатых питомцев улетел в 78 квартал Краснозаводского участкового лесничества, а его хозяин вновь обратился к лесничему за помощью. На поиски попугая отправились вместе. Птицу обнаружили на дереве. Пока вернуть ее не удалось, но есть надежда, что, проголодавшись, попугай прилетит домой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.