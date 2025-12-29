Пополнение стажа: как в России увеличивают пенсии многодетным матерям

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что с января 2026 года в России поменяют нормы учета ухода за детьми при назначении страховых пенсий многодетным матерям, сообщает RT .

«Речь о периодах, когда родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет: эти отрезки времени относятся к нестраховым и засчитываются в страховой стаж. Раньше суммарно можно было учесть только шесть лет такого ухода, что на практике ограничивало учет примерно четырьмя детьми», — сказал депутат.

По его словам, с 2026 года стаж будут пополнять периодами ухода за каждым ребенком до 1,5 лет без прежнего общего потолка, а для многодетных это будет обозначать дополнительные годы стажа и пенсионные коэффициенты, ранее выпадавшие из расчета.

Уже получающим пенсии женщинам депутат посоветовал проверить, все ли дети учтены, а при необходимости подать дополнительное заявление в Социальный фонд о перерасчете.

