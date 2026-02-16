«Понос от капучино»: выявлены нарушения в популярной московской кофейне

Съемочная группа SHOT ПРОВЕРКИ в сопровождении ведущей Анастасии Луговской и эксперта пищевой промышленности Ольги Пасько посетила одну из популярных московских кофеен и выявила в ней ряд серьезных санитарных нарушений.

Визит был инициирован после просмотра видео, на котором видно, как по столешнице в заведении ползают личинки и другие насекомые. На эту кофейню ранее неоднократно жаловались.

По информации от сотрудников сети, при приеме на работу их якобы инструктируют, как переклеивать маркировки, и не запрещают продавать клиентам продукты с истекшим сроком годности. Отмечается, что тех работников, которые обратились с жалобами в SHOT ПРОВЕРКУ, впоследствии уволили.

В ходе проверки журналистами была зафиксирована продажа просроченной сосиски в тесте и зачерствевшего пончика. При заказе стандартной порции кофе в 200 мл, фактический объем напитка оказался на 50 мл меньше, подчеркнули проверяющие.

Эксперт сразу отметила неподобающий вид персонала. Она пояснила, что у бариста не должно быть украшений в ушах и открытых ран на руках — это создает прямую угрозу заражения, например, стафилококком. По словам команды, сотрудники работали без медицинских книжек, а в рабочей зоне находилась уличная обувь.

При осмотре питчера для молока внутри были обнаружены остатки продукта, утверждает SHOT ПРОВЕРКА. Деревянные столешницы якобы не подвергались полноценной обработке — их просто накрывали вафельными полотенцами. По мнению эксперта, именно такая практика могла привести к распространению личинок.

Открытый бак для мусора якобы располагался в непосредственной близости к месту приготовления кофе. Журналисты также отметили, что одна и та же раковина использовалась персоналом одновременно для мытья рук и посуды, а чистящие губки находились в неудовлетворительном состоянии.

«От капучино можно получить понос: молоко стоит в тепле, инструменты для готовки грязные», — констатировали проверяющие.

По их словам, десерты в холодильнике могли находиться по трое, а в некоторых случаях и по пятеро суток. В зависимости от развития микрофлоры это может грозить посетителям кишечными инфекциями.

SHOT ПРОВЕРКА заявила, что руководство кофейни на контакт не пошло. Все замечания съемочная группа внесла в книгу жалоб и предложений. Соответствующие обращения также были направлены в Роспотребнадзор.

