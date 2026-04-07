Пониделко рассказал, каким станет рынок труда к 2040 году

Председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Василий Пониделко заявил, что рынок труда к 2030–2040 годам изменится под влиянием технологий и искусственного интеллекта. Об этом он рассказал в преддверии Санкт-Петербургского международного форума труда, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Ключевая тема юбилейного форума — «Мир труда 2030–2040».

По словам Василия Пониделко, рынок труда переживает масштабные изменения: трансформируется структура профессий, усиливается роль технологий и искусственного интеллекта. При этом сохраняется высокий спрос на работников массовых специальностей.

Все более важным фактором трудоустройства становится соответствие компетенций требованиям работодателей. Существенное значение приобретают готовность к обучению и цифровая грамотность. В 2023 году 70% программ службы занятости были посвящены развитию цифровых навыков. Интерес к бесплатному обучению растет, поэтому возможности расширяются.

