Помощник прокурора Реутова рассказал о схемах кибермошенничества
Помощник прокурора Реутова Виктор Олегович рассказал о схемах кибермошенничества и способах защиты от них. Особое внимание он обратил на то, что в последнее время все чаще от рук злоумышленников страдают дети, передает пресс-служба прокуратуры.
Их убеждают в легком заработке без серьезных усилий. Предлагают оформить SIM-карты или карты различных банков и передать реквизиты. Или снять деньги и передать их мошенникам.
Он попросил работников спортивной школы ещё раз напомнить детям быть внимательными и осторожными:
—не брать трубку, если звонок поступает в мессенджере с незнакомого номера;
—не сообщать никому данные банковской карты
— не переходить по сомнительным ссылкам
— не приобретать товары и услуги, если их стоимость подозрительно низкая.
Такие встречи сотрудники прокуратуры Реутова продолжат проводить.