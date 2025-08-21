Помощник прокурора Реутова рассказал о схемах кибермошенничества

Помощник прокурора Реутова Виктор Олегович рассказал о схемах кибермошенничества и способах защиты от них. Особое внимание он обратил на то, что в последнее время все чаще от рук злоумышленников страдают дети, передает пресс-служба прокуратуры.

Их убеждают в легком заработке без серьезных усилий. Предлагают оформить SIM-карты или карты различных банков и передать реквизиты. Или снять деньги и передать их мошенникам.

Он попросил работников спортивной школы ещё раз напомнить детям быть внимательными и осторожными:

—не брать трубку, если звонок поступает в мессенджере с незнакомого номера;

—не сообщать никому данные банковской карты

— не переходить по сомнительным ссылкам

— не приобретать товары и услуги, если их стоимость подозрительно низкая.

Такие встречи сотрудники прокуратуры Реутова продолжат проводить.