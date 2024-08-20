Помощь школам и детским садам Луганской Народной Республики доставлена из Мытищ

Долгое время некоторые города ЛНР оставались под контролем ВСУ.

После освобождения его начали восстанавливать — ремонтировать поврежденные коммуникации, здания, школы и детские сады. Однако в образовательных учреждениях встал вопрос с комплектацией мебелью. Военнослужащие ВСУ укрывались здесь и варварски сжигали мебель, которая там была.

Пустили в ход все — от шкафов до кроватей. Управление образования города Лисичанск обратились с просьбой оказать гуманитарную помощь.

Мытищинские общественные организации откликнулись, собрав для школ и садов большую партию кроватей, стульев, столов и всего того, что поможет начать полноценное обучение и пребывание детей. Вся мебель уже доставлена в город. Мы продолжаем оставаться на связи. В ближайшее время туда направится вторая партия необходимого оборудования.

Оказать гуманитарную помощь можно: в местном отделении партии «Единая Россия»: ул. Мира, 37, а также в штабе волонтеров: Мытищи: ул. Мира, 9.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.