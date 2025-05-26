Помощь маме: в ГД предложили ввести соцвыплаты для домохозяек
В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на поддержку домохозяек и женщин, которые ухаживают за детьми старше 1,5 лет, инвалидами I группы и нуждающимися в срочной помощи пожилыми родственниками: им будут выплачивать социальную помощь в размере прожиточного минимума, сообщает АБН24.
«Законопроект нацелен на долгосрочную поддержку тех, кто в силу жизненных обстоятельств выполняет важную, но зачастую незаметную работу по уходу и ведению домашнего быта», — заявил политолог Юрий Самонкин.
По его словам, инициатива направлена на защиту неработающих и нетрудоспособных граждан, а также женщин в декретном отпуске. Предложение вписывается в общую концепцию указа президента духовно-нравственных ценностях.
Выплаты будут индексироваться вместе с ростом прожиточного минимума в каждом из регионов. Это позволит сохранять реальную покупательскую способность.