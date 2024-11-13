Помочь военным: эксперт рассказал, как пользоваться приложением «Радар»

IT-эксперт Камышев: при помощи «Радара» можно сообщить о БПЛА

По его словам, в главном меню можно найти компас, он определяет направление БПЛА, затем можно нажать кнопку «Сообщить».

«Далее открывается фронтальная камера, делается фотография, нажимается кнопка „Подтвердить“. Можно оставить комментарий к сигналу, либо отправить без комментария», — сказал Камышев.

Затем можно загрузить фотографию увиденного беспилотника.

При этом сигналы можно отправлять не только о БПЛА, но и о ракетах, взрывах или закладчиках.

Приложение «Радар» должно способствовать ликвидации беспилотников и сохранению жизни мирным гражданам. В разделе гражданской обороны программы есть справочная информация: как распознать БПЛА и действовать при обстреле и какие бывают типы беспилотников, заключил эксперт.