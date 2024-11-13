Помочь военным: эксперт рассказал, как пользоваться приложением «Радар»
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
Руководитель разработки новой программы «Радар», IT-эксперт Михаил Камышев заявил, что новое приложение поможет пользователям сообщать спецслужбам о вражеских беспилотниках, сообщает 360.ru.
По его словам, в главном меню можно найти компас, он определяет направление БПЛА, затем можно нажать кнопку «Сообщить».
«Далее открывается фронтальная камера, делается фотография, нажимается кнопка „Подтвердить“. Можно оставить комментарий к сигналу, либо отправить без комментария», — сказал Камышев.
Затем можно загрузить фотографию увиденного беспилотника.
При этом сигналы можно отправлять не только о БПЛА, но и о ракетах, взрывах или закладчиках.
Приложение «Радар» должно способствовать ликвидации беспилотников и сохранению жизни мирным гражданам. В разделе гражданской обороны программы есть справочная информация: как распознать БПЛА и действовать при обстреле и какие бывают типы беспилотников, заключил эксперт.