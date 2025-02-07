сегодня в 17:15

Помещение кафе, изъятое у «золотого гаишника» в Уфе, продают со скидкой

Территориальное управление Росимущества по Башкирии в четвертый раз выставило на аукцион помещение в доме 158/1 по улице Шмидта в Уфе. Его изъяли в доход государства у семьи Ильдуса Шайбакова, прозванного «золотым гаишником», сообщает «РБК Уфа» .

Три прошлые аукциона, на которых пытались реализовать коррупционное имущество, не состоялись.

На четвертых торгах начальная цена лота уменьшена на 8,4%, до 31,3 млн рублей. Ранее данное помещение пытались реализовать за 34,2 млн рублей.

Там работает семейное кафе «Базилик», его арендатором выступает супруга Шайбакова Елена. Арендодателем была его теща, а сейчас помещение находится в федсобственности.

Заявки на торги будут принимать с 10 февраля до 12 марта. Аукцион состоится 24 марта. Шаг будет 1,57 млн рублей.

Площадь продаваемого объекта — 284 «квадрата», кадастровая стоимость — 19,4 млн рублей. В качестве обременения — договор аренды площадей.

Ильдус Шайбаков — бывший глава межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД. Его, его заместителя и шестерых подчиненных задержали по подозрению в получении взяток, превышении полномочий, создании преступного сообщества и участии в нем.