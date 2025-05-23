Пользователи соцсетей смогут добровольно подтверждать «чистоту» биографии
На российских сайтах знакомств появится опция добровольной проверки на наличие непогашенных судимостей за тяжкие преступления, пояснила ТАСС депутат Госдумы Ксения Горячева.
Пользователи смогут пройти верификацию через госуслуги, получив специальную отметку в профиле.
«Это как галочка подтвержденного аккаунта — ее отсутствие может насторожить других участников», — отметила парламентарий.
Инициатива, поддержанная МВД, направлена на защиту пользователей от преступников, использующих сайты знакомств для поиска жертв. При этом детали судимости раскрываться не будут — система выдаст лишь общий ответ «да/нет».
«Мы сохраняем баланс между безопасностью и правом на приватность», — подчеркнули в министерстве.
Новый сервис разрабатывается на базе портала госуслуг и будет запущен после тестирования. Аналогичные системы уже доказали свою эффективность за рубежом, помогая пользователям принимать осознанные решения при онлайн-знакомствах.