Пользователи соцсетей смогут добровольно подтверждать «чистоту» биографии

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На российских сайтах знакомств появится опция добровольной проверки на наличие непогашенных судимостей за тяжкие преступления, пояснила ТАСС депутат Госдумы Ксения Горячева.

Пользователи смогут пройти верификацию через госуслуги, получив специальную отметку в профиле.

«Это как галочка подтвержденного аккаунта — ее отсутствие может насторожить других участников», — отметила парламентарий.

Инициатива, поддержанная МВД, направлена на защиту пользователей от преступников, использующих сайты знакомств для поиска жертв. При этом детали судимости раскрываться не будут — система выдаст лишь общий ответ «да/нет».

«Мы сохраняем баланс между безопасностью и правом на приватность», — подчеркнули в министерстве.

Новый сервис разрабатывается на базе портала госуслуг и будет запущен после тестирования. Аналогичные системы уже доказали свою эффективность за рубежом, помогая пользователям принимать осознанные решения при онлайн-знакомствах.