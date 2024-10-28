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Пользователи пожаловались на сбой в работе онлайн-сервисов «Почты России»

Пользователи из ряда регионов РФ пожаловались на перебои в работе онлайн-сервисов «Почты России». Об этом сообщается на сайте Downdetector .

Перебои в работе зафиксированы в Приморском, Красноярском, Хабаровском краях. Также на неполадки пожаловались жители Якутии и Новосибирской области.

Пользователи сообщают, что не работают сайт и личный кабинет «Почты России». Некоторые фиксируют общий сбой всех сервисов.

Ранее в работе приложения ВТБ произошел масштабный сбой. У клиентов банка не получалось переводить друг другу деньги.