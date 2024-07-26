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Пользователи мобильного приложения Т-банка снова сообщили о сбое

Клиенты Т-банка снова заявили о массовом сбое в работе мобильного приложения, сообщается на сайте Downdetector.

Большая часть пользователей оставила жалобу на некорректную работу онлайн-банка. Некоторые пожаловались на общий сбой и отдельно на работу сайта.

В основном жалобы оставили жители Подмосковья и столицы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

25 июля также сообщалось о массовом сбое в работе мобильного приложения Т-банка. Некоторые пользователи отмечали, что приложение не открывается и указывает на некую ошибку, которую должен устранить сам банк. Других просто «выкидывало» из программы.