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Польский солдат рассказал в предсмертной записке о предательстве ВСУ

Российские военные нашли на трупе польского наемника ВСУ предсмертную записку, в которой тот рассказал о предательстве украинской армии, сообщается в Telegram-канале «Военное дело».

В записке, испачканной кровью, солдат проклинает тот день, когда он со своими товарищами прибыл на Украину.

«Украинцы предали. Они сбежали от русских, оставив нас умирать здесь», — говорится в тексте.

Наемник пожелал бойцам СВУ «гореть в аду».

Ранее сообщалось, что вступившие в ВСУ латиноамериканские наемники, которых перебросили оборонять Часов Яр, просят эвакуировать их из города. Радиоперехваты с таким содержанием заполучили бойцы группировки войск «Юг» ВС РФ.