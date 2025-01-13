Полноценной зимы не будет: синоптики актуализировали прогноз погоды в Москве
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Первая половина января в Москве оказалась аномально теплой: температура на 5 градусов выше нормы, декабрь тоже был теплее обычного (на 2,3 градуса). Вместо характерного зимнего снега шли дожди. Смнопотики ответили, ждать ли нормальной зимы или оттепелей до весны, сообщает kp.ru.
Эксперты уверены, что тепло продержится в столице вплоть до 25 января, но затем ожидается снижение температуры. Этой зимой морозы не будут резкими: синоптики отказались от прогнозов о 30-градусных холодах, намекая, что даже температура ниже нуля будет редкостью.
«Но будет финальный месяц зимы на 4 градуса теплее нормы или всего на полградуса, сказать пока сложно», — отметила синоптик Татьяна Позднякова.
Коллеги из «Фобоса» уверены, что полноценной зимы не будет: февраль также покажет теплоту. Но даже в этом теплом месяце возможны отдельные морозные деньки и снегопады.
Прогнозы на весну выглядят обнадеживающе — март и апрель будут значительно теплее обычного. Тем не менее долгосрочные прогнозы всегда несут в себе неопределенность. На основе предыдущих лет после теплого января март часто оказывался холодным.
В целом ожидается, что температура воздуха в Москве до конца зимнего сезона будет на 5 градусов выше нормы, что сделает настоящую зиму маловероятной. Однако стоит помнить о возможных зимних сюрпризах. Весна 2025 года также обещает быть теплой — с вероятностью раннего начала оттепелей и таяния снега в начале апреля.