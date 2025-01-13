Полноценной зимы не будет: синоптики актуализировали прогноз погоды в Москве

Первая половина января в Москве оказалась аномально теплой: температура на 5 градусов выше нормы, декабрь тоже был теплее обычного (на 2,3 градуса). Вместо характерного зимнего снега шли дожди. Смнопотики ответили, ждать ли нормальной зимы или оттепелей до весны, сообщает kp.ru .

Эксперты уверены, что тепло продержится в столице вплоть до 25 января, но затем ожидается снижение температуры. Этой зимой морозы не будут резкими: синоптики отказались от прогнозов о 30-градусных холодах, намекая, что даже температура ниже нуля будет редкостью.

«Но будет финальный месяц зимы на 4 градуса теплее нормы или всего на полградуса, сказать пока сложно», — отметила синоптик Татьяна Позднякова.

Коллеги из «Фобоса» уверены, что полноценной зимы не будет: февраль также покажет теплоту. Но даже в этом теплом месяце возможны отдельные морозные деньки и снегопады.

Прогнозы на весну выглядят обнадеживающе — март и апрель будут значительно теплее обычного. Тем не менее долгосрочные прогнозы всегда несут в себе неопределенность. На основе предыдущих лет после теплого января март часто оказывался холодным.

В целом ожидается, что температура воздуха в Москве до конца зимнего сезона будет на 5 градусов выше нормы, что сделает настоящую зиму маловероятной. Однако стоит помнить о возможных зимних сюрпризах. Весна 2025 года также обещает быть теплой — с вероятностью раннего начала оттепелей и таяния снега в начале апреля.