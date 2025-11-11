Полностью оправдан: терапевт взял в рот сосок пациентки для «исследования»

В Австрии врач взял в рот сосок пациентки и был оправдан на суде

В Австрии суд оправдал 44-летнего физиотерапевта, который взял в рот грудь пациентки и объяснил это «академическим исследованием». Оказалось, что предполагаемая жертва была подругой супруги доктора, сообщает Kronen Zeitung .

Инцидент произошел в одной из больниц города Инсбрук. Женщина, которая недавно сделала операцию по увеличению бюста, обратилась к знакомому врачу с жалобами на менструальные спазмы, боли в шее и мышечное напряжение. На приеме физиотерапевт «сосредоточил внимание только на ее груди», говорится в статье.

На суде врач признался, что разминал бюст 30-летней пациентки и брал в рот ее сосок. По словам мужчины, он хотел узнать, «каково это — импланты». Он также признался, что хотел бы, чтобы его супруга тоже увеличила грудь.

«Это было, так сказать, академическое исследование, и я рассматривал ее не как пациентку, а как подругу», — пояснил врач.

Медик настаивал, что пациентка сама разрешила ему «увидеть грудь» и сняла лифчик. Однако прокурор отвечал, что после того, как врач «лизнул» сосок, пациентка сказала ему прекратить.

В итоге суд встал на сторону обвиняемого. Физиотерапевта, обвиняемого в злоупотреблении служебным положением, оправдали.

«Я не вижу никаких сексуальных намерений в данном случае», — заявил судья.