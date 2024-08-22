«Полки добра» появились в канцелярских магазинах Егорьевска

Каждый год в преддверии Дня знаний «Молодая Гвардия Единой России» по всей стране запускает акцию «Собери ребенка в школу». Жители Егорьевска собирают канцелярские принадлежности — тетради, ручки, пеналы, рюкзаки и другие товары — необходимые школьникам. Все это единороссы направят многодетным и малообеспеченным семьям округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Я участвую в этой акции не первый год, для меня это очень важно. Мы должны помогать людям, потому что мы своих никогда не бросаем. Мы уважаем и любим нашу Родину, и мы должны помогать нашим соотечественникам, жителям из новых регионов, освобожденных территорий», — рассказал волонтер Егорьевского местного отделения Молодой Гвардии «Единой России» Семен Гафуров.

По словам другого молодогвардейца Юрия Копылова, акция очень полезная, очень нужная для того, чтобы дети из малообеспеченных семей, у которых сейчас трудная ситуация, смогли пойти в школу 1 сентября, как остальные школьники.

В городском округе Егорьевск сбор канцелярских принадлежностей проходит в двух канцелярских магазинах «Канц Парк». «Полки добра» расположены по следующим адресам:

округ Егорьевск, Советская ул., 121;

округ Егорьевск, 1-й микрорайон, 7А.

Акция продлится до 30 августа.

Ранее губернатор Московской область Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.