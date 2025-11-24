Полярное сияние может показаться над Москвой

Над Россией формируется зона полярных сияний. Поток плазмы из корональной дыры пришел на Землю на двое суток раньше прогноза, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В восточном полушарии Земли замечено оперативное увеличение зоны полярных сияний. Ее нижняя граница снизилась до широт около 55 градусов.

Полярные сияния могут заметить жители Казани, Нижнего Новгорода и Москвы. Центр интенсивности аврорального овала пока расположен в восточной Сибири.

Через три-четыре часа он может прийти в центральную часть РФ. При этом отсутствуют гарантии, что яркость сияний будет столь же высокой. Однако шансы все же есть.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.