Полякова: в ходе прямой линии президент уделил особое внимание конкретным проблемам в регионов

19 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги года в ходе пресс-конференции, совмещенной с «прямой линией». Она длилась более 4 часов. Президент ответил на 76 вопросов, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Депутат Государственной Думы, Руководитель региональной приемной партии «Единая Россия» в Московской области Алла Полякова отметила, что президент во время прямой линии уделил внимание всем темам, которые сегодня волнуют российское общество — от социальных гарантий и экономической сферы, до спецоперации.

«Глава государства, как всегда, дал исчерпывающий анализ ситуации в стране и мире, обозначил стратегические задачи развития России, уделил особое внимание решению конкретных проблем в регионах. Большое внимание Владимир Путин уделил социальной сфере и дал ответы на целый ряд волнующих людей вопросов. Прежде всего, это, конечно, ход специальной военной операции, поддержка наших военнослужащих и их близких. Главная обязанность государства — обеспечение социальных гарантий гражданам, защищающим интересы Родины. На данный момент в Московской области уже существует большой социальный пакет для участников специальной военной операции и их семей, этот перечень мер поддержки постоянно дополняется. При этом важно, что активное участие в данных процессах, принимают сами военнослужащие, а также общественные организации. Их мнение и инициативы в данных вопросах играют ключевую роль», — прокомментировала Алла Полякова.

Также депутат добавила, что все поставленные Владимиром Путиным поручения и задачи будут проработаны и выполнены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.