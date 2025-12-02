Полиция провела акции против терроризма для школьников в Одинцовском округе в ноябре

Сотрудники полиции организовали профилактические акции «Вместе против террора!» для учащихся школ Одинцовского округа с 24 по 29 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали учащимся о понятии терроризма и напомнили, с какого возраста наступает ответственность за противоправные действия. Полицейские объяснили, как вести себя в общественных местах и что делать при обнаружении подозрительных предметов.

Особое внимание уделили алгоритму действий в опасных ситуациях и мерам безопасности. Также сотрудники полиции призвали школьников быть внимательными при общении в социальных сетях.

