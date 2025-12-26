Полиция Нью-Йорка объявила награду за «поимку» Гринча

Полиция Нью-Йорка в шуточной форме объявила награду в 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет «поймать» Гринча, подозреваемого в похищении рождественских подарков в ночь на 25 декабря 2025 года, сообщает «Царьград» .

Полиция Нью-Йорка разместила в соцсети X ориентировку на Гринча — персонажа из книги Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество». В публикации говорится, что «зеленое страшилище» подозревается в попытке сорвать празднование Рождества, похищая подарки и игрушки из-под елок в домах по всему городу.

За информацию, которая приведет к «аресту» Гринча, власти пообещали награду в 10 тысяч долларов. К объявлению прикрепили фоторобот персонажа и контактные телефоны для связи. Полиция подчеркнула, что это праздничная шутка, однако предупредила, что внимание к тем, кто наденет костюм Гринча в эти дни, может возрасти.

Подобные юмористические акции стали традицией для американских полицейских управлений и компаний, которые создают праздничный контент для поднятия настроения и вовлечения подписчиков в соцсетях. Книга о Гринче остается популярным рождественским бестселлером уже несколько десятилетий.

