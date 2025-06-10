Полиция Лос-Анджелеса применила резиновые пули против протестующих

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В Лос-Анджелесе полиция начала стрелять по наиболее активным участникам протестов резиновыми снарядами, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что в попытках рассеять толпу, правоохранители применяли резиновые снаряды — в первую очередь по тем, кто кидал в них различные предметы.

Ситуация в Лос-Анджелесе вышла за рамки миграционного спора, превратившись в испытание на прочность американского федерализма.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет объявил о приведении в боевую готовность подразделений Корпуса морской пехоты после того, как протесты против рейда ICE переросли в массовые столкновения.