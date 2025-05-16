Полиция Кузбасса нашла двух пропавших накануне школьников

В пресс-службе полиции Кузбасса родители 13-летнего мальчика заявили, что накануне вечером сын ушел в школу и не вернулся, сообщает Сiбдепо .

«Полицейские незамедлительно начали поиски несовершеннолетнего и выяснили, что после занятий мальчик отправился гулять с другом, который также не пришел домой», — отмечается в сообщении ведомства.

Также сегодня в районе 18:00 сотрудники правоохранительных органов обнаружили пропавших школьников, выходивших из трамвая в Кировском районе Кемерово. Известно, что после мальчиков доставили в отдел полиции и пригласили их законных представителей.

Как выяснилось, ребята просто все это время гуляли по городу, и никаких противоправных действий в их сторону никто не совершал. Сейчас инспекторы ПДН выясняют все обстоятельства дела.