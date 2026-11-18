Лидеры встретятся 19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. По словам Дмитрия Пескова, стороны согласовали темы беседы, но их перечень не раскрывают. Трамп заявил, что участники затронут Украину. Китайские журналисты утверждают, что Си Цзиньпин не намерен обсуждать эту тему.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев считает главным вопросом способность трех держав регулярно находить компромиссы. По его оценке, разовой договоренности недостаточно: лидерам нужно закрепить ее на следующих встречах. Устойчивое согласие хотя бы по части вопросов могло бы изменить систему международной безопасности.

«Это уже другой мир. Потому что тогда Тройка везде, и в Совбезе ООН, и в G20, сможет выйти и сказать: мы посовещались, и я решил. Кто-то против? Тогда у одних не будет китайских товаров, у других российского ракетного зонтика, а у третьих американских денег», — резюмировал политолог.

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