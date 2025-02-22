Политолог Сипров: интернационализм был составляющим советского патриотизма

Одной из составляющих такого понятия, как советский патриотизм, был интернационализм. Дружба народов остается принципом, обеспечивающим единство как внутри армии, так и между армией и народом, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«К великому сожалению, сегодня часто забывают или умалчивают тот факт, что одной из составляющих такого понятия, как советский патриотизм, был интернационализм. Применительно к организации и принципам построения сначала рабоче-крестьянской Красной армии, а затем советской армии использовался принцип комплектования частей и подразделений не по национальному признаку», — сказал Сипров.

Он добавил, что безусловно существовали национальные части и даже целые соединения, такие как дивизии, воевавшие в составе Приморской армии, прославившиеся освобождением Крыма и Севастополя.

«Были формирования, преимущественно состоявшие из грузин или армян, но это было связано с местом их создания. В целом же дружба народов была и остается принципом, обеспечивающим единство как внутри армии, так и между армией и народом. Наш народ был и остается многонациональным», — подчеркнул политолог.

Сипров напомнил, что среди героев Великой Отечественной войны и прославленных полководцев были представители самых разных народов: например, Иван Баграмян, генерал Плиев (осетин по национальности) и многие другие выдающиеся военные деятели.

«Общая идея»

«Важно отметить, что людей разных национальностей объединяла общая идея. Они сражались не просто за Родину, а за Родину, которая давала им четкое представление о будущем. Советское государство изначально уравняло всех людей в правах независимо от их социального или национального происхождения. Оно делало все возможное, чтобы раскрыть способности каждого человека», — рассказал эксперт.

Он указал на то, что если к моменту распада Российской империи, из частей которой был собран Советский Союз, были межнациональные конфликты, тотальная неграмотность и господство средневековых традиций на окраинах, то к началу Великой Отечественной войны появилась масса людей, которая получила хотя бы начальное образование. Большинство имело неполное среднее образование.

«Это были люди, освоившие профессии, соответствовавшие требованиям индустриально-аграрной страны. Лозунги, с которыми большевики пришли к власти, стали реальностью. Повсеместно открывались школы, детские сады, больницы. Люди разных национальностей понимали, что ничего подобного не предлагала идеология гитлеровского нацизма, принесенная на штыках вермахта», — подчеркнул политолог.

Сипров заключил, что они сражались не только за Родину и не только за набор абстрактных ценностей, но за конкретные завоевания социализма. Среди этих завоеваний на одном из первых мест стояла та самая дружба народов.

День защитника Отечества

23 февраля будет отмечаться День защитника Отечества. Дата установлена федеральным законом №32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России», принятым Госдумой и подписанным президентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года.

Хотя этот праздник изначально считался только днем чествования военных, со временем его смысл расширился. Сейчас многие россияне рассматривают его не как День рождения Красной армии. Праздник считается днем настоящих мужчин и защитников в широком смысле слова.

В этот день поздравляют не только мужчин, а еще и женщин — ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих.