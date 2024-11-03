Политолог: РФ продолжит путь устойчивого развития только при единстве народа

Только объединив усилия, россияне могут продолжить путь устойчивого развития и процветания страны, сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Диана Смирнова.

День народного единства широко отмечается по всей стране, в городах проводятся патриотические концерты и флешмобы. Праздник приходится на 4 ноября.

«Этот государственный праздник объединяет всех нас, служит напоминанием о героическом подвиге народных ополченцев Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которые в сложное время для нашей истории отстояли свободу и независимость родного Отечества, сплотили многонациональный народ», — сказала Смирнова.

Россия — великая держава, страна с богатой историей, вековыми духовными и культурными традициями. А Москва — сердце Родины — всегда была примером единения, сплоченности и солидарности многих народов многонациональной страны.

«Как и много веков назад, сегодня мы снова противостоим серьезным вызовам извне: на границе с Украиной мы боремся за русский мир, правду и справедливость. Как и 400 лет назад, благодаря нашей сплоченности и мужеству, мы победим врага», — добавила политолог.