Политолог рассказал, когда РФ начнет лидировать в сфере высшего образования

В современной России с каждым годом появляется все больше образовательных кластеров, национальных проектов, направленных на поддержку самореализации молодежи и развитие ее потенциала, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Марк Ананченков.

Отечественная система образования позволяет сохранять получение знаний общедоступным для каждого гражданина и не коммерциализировать данную отрасль. По последним данным, в 2024 году российские вузы примут рекордное за последние годы количество абитуриентов на бюджетной основе — всего 621 тыс. мест.

«Стоит отметить, что процесс поступления с каждым годом становится все проще благодаря информатизации. Портал „Госуслуги“ позволяет абитуриентам сэкономить время и упростить процесс зачисления», — сказал политолог.

Уже на следующий год нацпроекты позволят создать новую инфраструктуру для эффективного развития молодого поколения. Также уже сейчас активно продолжается реализация федерального проекта «Образование», позволяющего обновить материально-техническую базу образовательных организаций и оснастить их современным оборудованием.

«Столь пристальное внимание со стороны руководства страны к образовательной сфере объясняется главной целью — обеспечением возможности для самореализации и развития талантов в России. В скором времени благодаря такому системному подходу получится войти в десятку ведущих стран мира по качеству образования», — добавил эксперт.