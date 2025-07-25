Политолог рассказал, как молодежь может противостоять зарубежным идеологиям

Политолог Илья Николаев заявил, что российская молодежь играет решающую роль в сохранении ценностного суверенитета страны и противодействии зарубежным идеологиям, сообщает «ФедералПресс» .

Политолог, эксперт мастерской политического образования «Дигория» мастерской управления «Сенеж» Илья Николаев рассказал, что геополитические оппоненты России, несмотря на значительные усилия и крупные финансовые вложения, не смогли достичь целей по моральному разложению российского общества.

По словам Николаева, западные силы делали ставку на молодежь, однако современные молодые люди опираются на традиционные российские ценности и считают их жизненно важными. Эксперт подчеркнул, что противостояние зарубежному идеологическому влиянию требует новых решений и практик продвижения российской ценностной модели. В этом процессе, по его мнению, молодежь занимает особое место.

Николаев отметил, что представители новых поколений постепенно занимают руководящие позиции и становятся лидерами общественного мнения, распространяя ценности, на которых выросли. Он добавил, что именно сегодняшняя молодежь формирует семьи и передает свои взгляды следующим поколениям, поэтому формирование ценностных ориентиров должно начинаться уже сейчас.

В качестве примера эффективной работы с молодежью Николаев привел форум «Территория смыслов», где «Дигория» выступила архитектором смены «Единство». По его словам, на подобных мероприятиях особенно заметен живой отклик со стороны молодых людей.