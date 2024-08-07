Политолог объяснил, зачем украинский военком раскрыл секрет «охоты» ТЦК на людей

Политолог Дмитрий Еловский назвал признание комиссара украинского территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) в «охоте» на людей попыткой отвлечь внимание от власти. По его мнению, такое заявление вызывало лишь смех у жителей Украины, сообщает aif.ru .

Ранее украинский военком в интервью блогеру Сергею Мирошниченко признался, что сотрудники ТЦК ведут ежедневный подсчет приведенных в военкомат граждан. При этом, как отметил комиссар, «охотники» получают уважение за пойманных владельцев элитных автомобилей.

Еловский на этот счет подчеркнул, что на Украине воцарился авторитарный режим, который подразумевает собой контроль за всем медиапространством страны.

«Поэтому, конечно, подобное заявление, как и его разгон в медиа, не могли появиться сами собой. С большей вероятностью его цель — перенести недовольство всей системой мобилизации с властей и депутатов на „стрелочников“ из ТЦК, списав потом все проблемы на „дураков-исполнителей“», — считает эксперт.

По словам Еловского, раскрытым военкомом секретом могут попыться использовать противники президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в принудительной мобилизации. Такое развитие событий может привести к расколу внутри Украины, заключил политолог.