Чем больше Запад позволит Украине «распускать руки», тем жестче будет ответ со стороны России, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Иван Кузменкин.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден позволил ВСУ бить по России американским оружием.

«Хотя Байден формально разрешил подобное применение американского оружия, но Госдепартамент США уточнил, что запрет на использование ракет ATACMS для ударов по территории остается, и в целом речь идет о других системах вооружения ближнего радиуса поражения», — сказал Кузменкин.

По словам политолога, Америка старается дистанцироваться от ударов своим оружием по территории РФ всеми правдами и неправдами. Такая позиция вполне понятна: США не признают освобожденные регионы РФ, поэтому наносить удары по ним считают законным процессом, однако «свои руки пачкать не хотят».

«Конечная цель — нанесение любого возможного ущерба России. Позиция Штатов, когда ВСУ пытаются наносить удары вглубь территории РФ, достаточно проста — „они сами, мы тут ни при чем“, — добавил эксперт.

Последняя атака ВСУ по отдельным радиотехническим узлам системы предупреждения о ракетном нападении (ОРТУ СПРН) американским вооружением дала России законное право наносить удары по любым объектам на территории Украины для защиты своей стратегической безопасности.