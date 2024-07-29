Политолог Киселев рассказал о роли металлургии в истории России

История столь важной для страны промышленной отрасли уходит корнями в XVII век. Царь Михаил Федорович в 1630-х годах жаловал грамоту купцу на создание первого в государстве завода по производству железа на территории Тулы, которая и по сей день славится своими металлическими изделиями. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев.

Развитие Урала и его горной промышленности способствовало перемещению центра металлургической промышленности из центральной России на Восток. Наличие сырьевой базы и прямая заинтересованность царя позволили добиться впечатляющих результатов уже на первых порах становления. К середине XVIII века Российская империя не только обзавелась внушительными мощностями, но и занимала первое место в мире по производству и выпуску чугуна в мире.

«Большевики также уделяли особое внимание такой чувствительной для обороны отрасли, как металлургическая. Индустриализация СССР предполагала усиленное развитие предприятий тяжелой промышленности. Так, в 1929 году был заложен Магнитогорский металлургический комбинат (в простонародье „Магнитка“), который и по сей день занимает серьезную долю мирового производства», — сказал эксперт.

Несмотря на тяготы войны, металлурги стали опорой страны в 1941–1945 годах. Во многом благодаря их самоотверженному труду страна смогла «перейти на военные рельсы» и обеспечить ВПК необходимыми материалами.

«Сегодня металлургия в России достойно справляется с внешними ограничениями и санкционным режимом. В конце 2023 года уровень загрузки мощностей металлургических предприятий достиг максимума», — добавил Киселев.

Особенный вклад в развитие отрасли вносят новые регионы: ДНР, ЛНР и Запорожская область, в которых металлургические предприятия были созданы еще при СССР. При украинских властях они работали скорее на экспорт, теперь же переориентировались на российский рынок.