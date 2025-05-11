Во время Великой Отечественной войны Крым вновь стал ярким примером мужества наших граждан. Жители оккупированного Крыма продолжали активное сопротивление захватчикам вплоть до освобождения в 1944 году. Об этом РИАМО сообщил политолог, член Экспертного клуба «Дигория», автор Валдайского клуба Матвей Киселев.

81 год назад завершилась Крымская наступательная операция. В результате «третьего сталинского удара» советскими войсками был освобожден полуостров и окончательно разгромлена 17-я армия вермахта.

Город-герой Севастополь и Крымский полуостров на протяжении всей истории России играли ключевую роль в деле обеспечения обороноспособности страны и оставались твердыней русского духа. Подвиги адмирала Нахимова и героическая оборона Севастополя во время Крымской войны навечно покрыли славой русский флот и жителей полуострова.

В 1942 году подпольные формирования партизан были признаны немецкими генералами «критичной угрозой». После этого последовало безжалостное истребление всех подозреваемых в сотрудничестве с партизанскими отрядами, в том числе и «крымского еврейства», уничтожение которого ставилось первостепенной задачей.

«80 лет назад победа над нацизмом казалось окончательной, но спустя всего 20 лет после развала СССР при потворстве Запада нацизм вновь поднял голову на Украине, чье население когда-то заплатило жизнями за очищение от „коричневой чумы“. Пока киевские элиты увековечивали преступников и пособников Гитлера, некогда процветающий полуостров пришел в упадок. Только „возвращение в родную гавань“ способствовало возрождению региона», — сказал Киселев.

Сегодня Крым лидирует в сельском хозяйстве, благоустроены города, построен Крымский мост, являющийся драйвером развития экономики полуострова.

«Наши воины на СВО не только защищают благополучие и жизни крымчан и севастопольцев, но и продолжают священное дело своих предков-фронтовиков — дело победы над нацизмом, в этот раз окончательной», — добавил политолог.

12 мая в России отмечается День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции в 1944 году. Его установили два года назад. В годы ВОВ в Крыму фашисты развернули деятельность тюрем и концлагерей, на полуострове проводили политику геноцида, уничтожали мирное население.

Крымская наступательная операция продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года. В ней участвовали около 470 тысяч советских солдат. 9 мая от немцев был освобожден Севастополь. 12 мая капитулировали остатки войск фашистов, и завершилась Крымская операция.