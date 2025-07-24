Politico: Трамп пришел в ярость из-за интереса общества к делу Эпштейна

Американского президента Дональда Трампа злит интерес общества к неопубликованным материалам, связанным с делом Джеффри Эпштейна, сообщает RT со ссылкой на Politico.

«Президент США явно в ярости. Я впервые вижу их (представителей администрации США. — прим. ред.) в таком состоянии», — отметил источник.

В 2019 году Эпштейну в Соединенных Штатах выдвинули обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации и сговоре. За это его должны были посадить в тюрьму на 45 лет. Обвинители уверены, что с 2002 по 2005 год мужчина занимался интимом с десятками несовершеннолетних девушек в своих особняках в Нью-Йорке и Флориде.

Эпштейн платил девушкам сотни долларов наличных. Затем он просил жертв вербовать для него других девушек. Возраст некоторых юных дам был до 14 лет включительно.

В начале июля 2019 года суд Манхеттена в американском Нью-Йорке постановил не выпускать Эпштейна из-под стражи под залог. В конце того же месяца стало известно, что мужчину обнаружили в камере в «полубессознательном состоянии», после чего он погиб.