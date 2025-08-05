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Politico: США планируют объявить о строительстве ядерного реактора на Луне

Министр транспорта США и исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи на этой неделе планирует объявить об ускоренных планах строительства ядерного реактора на Луне, сообщает RT со ссылкой на Politico.

Кроме того, Даффи предложил директиву об ускоренной замене Международной космической станции (МКС)

Как пишет издание, эти шаги могут способствовать ускорению усилий Соединенных Штатов по покорению Луны и Марса — цели, которые также преследует Китай.

Ранее сообщалось, что американские космические и военные ведомства начали активный поиск альтернатив продукции SpaceX после эскалации конфликта между бизнесменом Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом.