Полина Диброва владеет убыточным бизнесом по растениеводству

Супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва владеет убыточным бизнесом по растениеводству. В настоящее время шоумен разводится с женой, сообщает журнал «Страсти» .

Полина Диброва является владелицей не только женского клуба, но и доли в ООО «Форзиция». Компания специализируется на предоставлении услуг в сфере растениеводства. При этом дела у Полины идут неважно — в 2023 году организация понесла чистые убытки в размере 1,1 млн рублей. В 2024 году удалось снизить убытки до 91 тыс. рублей.

Несмотря на трудности, организация исправно платит налоги и не имеет активных судебных дел.

Ранее стало известно, что Дмитрий Дибров намеревается оставить без всего супругу Полину, с которой сейчас разводится. Еще телеведущий планирует забрать себе троих сыновей.