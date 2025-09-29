Поколение Z меняет вредные привычки на цифровые зависимости

Поколение Z сокращает потребление алкоголя и сигарет, однако сталкивается с новыми зависимостями — вейпами, энергетиками и цифровыми технологиями, что вызывает тревогу у экспертов, сообщает «Вечерняя Москва» .

Поколение Z изменило подход к вредным привычкам: продажи алкоголя и сигарет снижаются, а здоровый образ жизни становится нормой. Однако вредные привычки не исчезли, а трансформировались. Вместо алкоголя и сигарет зумеры выбирают вейпы, энергетики и цифровые зависимости — скроллинг соцсетей и общение с ИИ-компаньонами.

Российский рынок алкоголя за год сократился на 14,4%, а продажи слабоалкогольных напитков — почти на 90%. Молодежь все чаще выбирает функциональные напитки и внимательно следит за питанием. Однако энергетики, популярные среди зумеров, вызывают истощение организма и нарушают работу нервной системы, предупреждает врач Ирина Никитина.

Потребление традиционного алкоголя и сигарет снижается, но растет рынок электронных сигарет. Более 5 миллионов россиян уже используют вейпы, которые, по словам Никитиной, не безопаснее обычных сигарет и могут вызывать серьезные проблемы с легкими. Власти реагируют: Нижегородская область готовится полностью запретить продажу вейпов.

Цифровые привычки становятся новой формой зависимости. По данным исследований, 43% зумеров проводят в соцсетях более часа в день, а 9% — почти все свободное время. Эксперты отмечают, что короткие видео вызывают поведенческую зависимость, снижают концентрацию и критическое мышление.

Виртуальное общение с ИИ-компаньонами и парасоциальные отношения вытесняют живое общение, что приводит к одиночеству и искаженным ожиданиям от реальных отношений. Психолог Екатерина Трофимова предупреждает: без осознанного подхода к цифровым технологиям возможно массовое ухудшение социальных навыков.

Эксперты отмечают, что зумеры сознательно выбирают здоровый образ жизни, но сталкиваются с новыми рисками — цифровой зависимостью и снижением качества коммуникации. Врачи также фиксируют рост мужского бесплодия, одной из причин которого называют курение вейпов.