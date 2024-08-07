«Показать, кто в доме хозяин»: эксперт объяснил новую тактику ВСУ

сегодня в 13:47

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что ВСУ перешли на новую тактику из-за отсутствия успехов на фронте — тактику запугивания населения. По словам специалиста, подобные методы украинские силы применяли еще в начале конфликта в Донбассе, сообщает NEWS.ru .

Литовкин назвал такой подход к ведению боевых действий террористическим. По его мнению, своей тактикой бойцы ВСУ хотят запугать гражданских и «продемонстрировать, кто в доме хозяин».

«Восемь лет назад, до начала СВО, они так работали по Донбассу, Донецку, Горловке, Макеевке и маленьким городам», — добавил эксперт.

По словам Литовкина, такую тактику применяли бандеровцы еще в Великую Отечественную войну.

Нападениями на Курскую область, обстрелами Шебекино и Белгорода украинские военные хотят показать кураторам на Западе, что «Украина еще может что-то сделать», подытожил военкэсперт.