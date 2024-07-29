Покататься на электровелосипеде по территории музея можно в Ленинском округе

Музей-заповедник «Горки Ленинские» принял участие в пилотном проекте и первым среди подмосковных усадеб предоставил возможность посетителям взять в прокат электровелосипед. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинского городского округа со ссылкой на источник в учреждении культуры.

«Это совместный проект с Московским городским велопрокатом „Велобайк“. Сервис действует в столице уже более 10 лет. Теперь, катаясь на велосипеде, можно без лишнего переутомления наслаждаться живописными местами и природой Подмосковья, в частности Ленинского округа», — рассказали в музее-заповеднике «Горки Ленинские».

Для обладателей безлимитных проездных билетов на общественный транспорт «Единый» и карт москвича обучающегося поездки на велобайке будут бесплатными.

«Мы всегда стремимся к повышению уровня комфорта для посетителей нашего музея-заповедника. Прокат электровелосипедов становится все более востребованным не только в столице, но и в Подмосковье. Все потому, что они представляют собой прекрасное сочетание удобства и свободы передвижения. К тому же вносят значительный вклад в улучшение экологии», — сказал директор музея-заповедника Евгений Сарамуда.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции УМВД по Ленинскому округу проводят регулярные рейды в целях информирования жителей муниципалитета о правилах передвижения при помощи средств индивидуальной мобильности — электровелосипедов, электросамокатов и других.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.