Появятся новые схемы мошенничества: к чему приведет провал схемы Долиной

Мошенники неизбежно будут придумывать новые схемы, однако ситуация вокруг дела Ларисы Долиной показывает, что ключевым фактором для суда становится осознанность действий участников сделки, заявила РИАМО руководитель юридической компании Виктория Шабанова.

«Придумают ли мошенники новую схему — сказать сложно. Думаю, что, однозначно, да, потому что они каждый день изобретают что-то новое. Но людям, безусловно, необходимо проводить правовой ликбез, потому что не все у нас юридически грамотны, и некоторые просто не понимают и не могут отличить вымышленное от реальности», — сказала Шабанова.

По мнению Шабановой, Лариса Долина понимала и осознавала суть своих действий.

«Об этом говорят все факты, в том числе то, что она действительно вела длительную переписку с Лурье. И сама сделка была не в один день — у нее было несколько этапов. Поэтому утверждение о том, что она не могла осознавать, что делает, я считаю, конечно, неправдой», — отметила юрист.

Летом прошлого года Долина продала квартиру Полине Лурье, а затем заявила, что заключала сделку под давлением со стороны телефонных мошенников. На этом основании певица подала иск о признании договора купли-продажи недействительным. Покупательница же, оставшаяся без квартиры и денег, настаивала на законности договора и начала судиться с артисткой.

Верховный суд России 16 декабря признал Лурье владелицей квартиры в московских Хамовниках. Жилье было приобретено у певицы Долиной за 112 млн рублей.

