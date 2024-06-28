Появилось видео сдачи в плен пятерых бойцов ВСУ у Яснобродовки

Несколько солдат ВСУ дали интервью после сдачи в плен

Пятеро украинских военных сдались плен в окрестностях Яснобродовки ДНР на Красноармейском направлении. Сдавшиеся бойцы признались, что на фронт они попали из-за насильственной мобилизации, сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ДНР.

Российские военные также опубликовали видео, на котором запечатлен процесс сдачи в плен украинских бойцов у Яснобродовки. Уже в плену военнослужащие ВСУ дали интервью, в котором рассказали о попадании в зону боевых действий.

Пленные рассказали, что некоторым мужчинам на Украине удается откупиться от мобилизации.

По оценкам одного из сдавшихся, такая услуга стоит примерно 10 тыс. долларов. Однако, как признались бойцы, в таком случае вместо откупившихся от мобилизации в армию забирают других, менее обеспеченных украинцев.