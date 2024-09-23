Появились подробности похорон единственного сына Ирины Понаровской

Как рассказали в окружении семьи, трагическое известие о смерти Энтони застало Ирину Понаровскую в Санкт-Петербурге, где она проживает в последние годы. По словам близких, артистка была глубоко потрясена этой новостью и незамедлительно вылетела в столицу, чтобы быть рядом с родными.

Прощание с Энтони и его отпевание пройдут не на третий день, как это принято в православной традиции, а на пятый. В окружении семьи пояснили, что близкие Энтони «решили не делать все в спешке».

Гражданская панихида и отпевание состоятся в храме иконы Божьей Матери Знамение в Переяславской слободе. Этот храм был выбран неслучайно — он находится недалеко от дома, где проживал Энтони, и является «очень намоленным местом», существующим с XVI века, отмечается в статье.

Прощание и отпевание пройдут в закрытом формате. При жизни Энтони, как и его мать Ирина Понаровская, не любили публичности и широкой огласки.