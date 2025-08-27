Появились кадры, на которых напавший на полицию в Москве выходит из дома

Опубликованы кадры, на которых напавший на сотрудников полиции в Москве, выходит из дома с пакетами. Как сообщает РЕН ТВ , 25-летний уроженец Саратова вышел в 8:29.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина в черной одежде выходит с пакетами и закрывает за собой дверь.

Утром 27 августа Шеравган К.* попытался зарезать полицейских на Щелковском шоссе. До этого он совершил поджог с помощью коктейлей Молотова. После задержания он заявлял, что напал на правоохранителей из-за ненависти к ним.

Один из силовиков пытался обезвредить мужчину резиновой дубинкой. Однако тот размахивал ножом в разные стороны и пытался убежать.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга