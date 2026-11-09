Поисковики Одинцовского округа подвели итоги участия в медиафоруме

Форум «Всероссийская школа поисковой журналистики» завершился в Санкт-Петербурге 1 ноября. Он собрал более ста участников из 39 регионов России. Подмосковье представлял Тихон Порфирьев — активист поискового отряда «КитежЪ» из Одинцовского округа. Итоги его участия поисковики подвели на специальной встрече 9 ноября.

Руководитель отряда Антон Кузнецов рассказал, что в течение четырех дней Порфирьев вместе с коллегами осваивал современные инструменты работы с контентом, учился создавать патриотические медиапроекты и взаимодействовать со СМИ.

Участники обсуждали развитие поисковых медиа, использование социальных сетей и ресурсов искусственного интеллекта. По итогам форума они разработали стратегии продвижения сообществ поисковиков.

«Полученные знания и практические навыки Тихон сможет применить для развития информационной работы регионального отделения», — отметил Антон Кузнецов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.