Поджигатель флага России в Химках получил 10 лет колонии

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Россиянина приговорили к 10 годам колонии после поджога флага РФ в Химках

Уроженец Калужской области приговорен судом к 10 годам колонии по статьям о надругательстве над флагом РФ, хулиганстве по мотивам идеологической ненависти и приготовлении к участию в боевых действиях. Первые два года срока он проведет в тюрьме, сообщает «Царьград» со ссылкой на подмосковную прокуратуру.

По данным следствия, в сентябре 2023 года мужчина употребил алкоголь и поджег российский триколор, висевший у спорткомплекса в Химках. На преступление россиянин пошел умышленно, показав неуважение к гражданским и патриотическим чувствам людей, говорится в статье.

Также правоохранители утверждали, что обвиняемый намеревался воевать против России.

Суд приговорил 27-летнего фигуранта к 10 годам лишения свободы. Первые два года срока мужчина проведет в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима.