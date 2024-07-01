Подведены итоги II Международного фестиваля «RT.Док: Время наших героев»

Телеканал RT подвел итоги II Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев», который прошел в Москве на выставке-форуме «Россия». Мероприятие было посвящено участникам специальной военной операции на Украине.

В течение трех дней зрители увидели 13 документальных лент, рассказывающих о судьбах бойцов, военных медиков, военных корреспондентов и добровольцев, как на фронте, так и в тылу. Гости фестиваля пообщались с создателями и героями фильмов, а также приняли участие в тематических дискуссиях.

В ходе фестиваля документалисты Максим Фадеев и Сергей Белоус провели круглый стол на тему «Военная документалистика». Они поделились опытом съемок в условиях боевых действий и воспоминаниями о начале конфликта в Донбассе в 2014 году.

«Мы показываем войну такой, какая она есть: с человеческой болью, страданиями. Важно пронести для будущих поколений образ нашего времени. Сохранить память о простых бойцах. Разбить равнодушие и легкомысленное представление общества о войне и противнике», — отметил Фадеев.

На торжественной церемонии закрытия фестиваля выступили поэты. Все участники-документалисты получили памятные дипломы.