Подведены итоги хакатона «Цифра.zone|Технологическая модернизация» в Дубне

В осеннем сезоне хакатона 2024 года приняли участие 52 команды. Участниками стали студенты, аспиранты и молодые специалисты не только из наукограда Дубна, но и других городов Подмосковья и всей России, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В течение двух недель они соревновались, чтобы предложить наилучшие решения задач, поставленных предприятиями Дубны. До финала в этот раз дошли 11 команд.

«Хакатон стал важным инструментом для поиска новых талантов среди резидентов особой экономической зоны «Дубна» и научно-производственного комплекса города. Мы проводим это мероприятие два раза в год, и каждый новый хакатон собирает еще больше команд и задач от наших компаний», — прокомментировала итоги соревнования, заместитель генерального директора по инновациям и стратегическому развитию ОЭЗ «Дубна» Виктория Халимендик.



Она подчеркнула, что «техноспринт» стал действенным инструментом для отбора самых перспективных специалистов для компаний наукограда.

«Новые знания и практический опыт, приобретенные на хакатоне, помогают участникам не только убедиться в правильности выбранной специализации, но уже сейчас продемонстрировать свои достижения и возможности на предприятиях Дубны. Задача управляющей компании, как организатора мероприятия, содействовать коммуникации между компаниями и лучшими специалистами. Сегодня компании выберут лучшие решения, а участники — получат призы и откроют для себя новые возможности.», — подвел итоги хакатона генеральный директор Фонда «ОЭЗ Дубна» Егор Круглов.

Следует отметить, что на протяжении всего мероприятия участникам оказывали поддержку наставники из Государственного университета «Дубна», которые были закреплены за каждой из задач. Участники всегда могли обратиться к ним за помощью и получить ответы на все интересующие вопросы. Методологическая помощь, оказываемая в рамках хакатонов преподавателями университета, помогла улучшить решения и сделать их более востребованными.

Победителями осеннего хакатона стали:

Команда Hellraiders из СГТУ им. Гагарина Ю. А., город Саратов, решившая задачу по созданию телеграм-бота для компании «Клауд Ком»;

Cборная команда Risk, в которой собрались участники из РТУ МИРЭА, МФТИ, ДВФУ ВШЭ (Москва, Санкт-Петербург, Владивосток), разработавшая сайт для компании «Флерова 11»;

Команда «AXEL Team» из Государственного университета «Дубна», разработавшая мобильное приложение для компании «Интеллектуальные решения».

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