Подтвердить профессионализм: блогеров в РФ могу начать спрашивать о дипломах

В России планируют серьезно бороться с инфоцыганством: власти намерены перенять опыт Китая, где уже начали официально требовать от блогеров официальную квалификацию в области медицины, юриспруденции, образования или финансов, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Конечно же, для нас такой вариант тоже возможен, и он не просто возможен, он будет реализован в ближайшие год-полтора. Совет блогеров — организация, которая объединяет большое количество законопослушных блогеров, говорит о том, что на рынке данных услуг огромное количество мошенников, откровенных жуликов, которые занимаются только лишь выманиванием денег у своих подписчиков», — заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по информационной политике Андрей Свинцов.

В свою очередь, юрист Надия Самарханова заявила, что отдельной статьи в законе РФ о блогерах нет, но на них стандартно распространяются Конституция РФ, Гражданский, Налоговый и Уголовный кодекс.

Их деятельность попадает под законы о рекламе, защите конкуренции, персональных данных, защите прав потребителей, информации и информационных нарушениях.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.