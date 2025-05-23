Подслушала разговор: как девочка из Челябинска узнала, что мать хочет утопить ее

12-летняя школьница под Челябинском подслушала разговор своей матери, которая просила знакомого утопить ребенка в реке за плохое поведение. Однако «киллер» оказался законопослушным, сообщает SHOT .

46-летняя мать пригласила знакомого под предлогом помочь по дому, но в какой-то момент обратилась к нему за помощью другого рода. Женщина заявила, что дочь ей надоела, а потом попросила утопить ребенка в реке Большая Караганка. За «услугу» она предложила «киллеру» 100 тысяч рублей, которые он получит после убийства.

Во время разговора 12-летняя девочка стояла за дверью и слушала каждое слово. После этого мать выпроводила из дома 36-летнего знакомого вместе с дочерью. Однако мужчина не повел ее на речку, а все рассказал и пообещал защитить. Он спрятал ребенка в своей квартире и вызвал полицию.

Мать задержали. За подстрекательство к убийству малолетнего по найму она может попасть в колонию на 15 лет. Оказалось, что у женщины четверо детей. Трое — от первого брака и пятилетняя девочка от другого мужчины. Осенью прошлого года семья переехала в Челябинскую область из Свердловской, где мать уже привлекалась к административной ответственности.