Подрывнику машины офицера могут предъявить обвинения в теракте и измене Родине

Евгению Серебрякову, обвиняемому в подрыве автомобиля военнослужащего в Москве, могут предъявить дополнительные обвинения в терроризме и измене Родине, сообщает « Коммерсант ».

Мужчину, который сбежал после преступления в Бодрум, уже доставили в Москву. В ГСУ СКР провели допрос, на котором предъявили Серебрякову обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, а также в незаконном хранении взрывчатых веществ. К этому обвинению также могут добавиться статьи о терроризме и измене Родине.

Подозреваемый признался, что в 2023 году он связался с представителями СБУ. Несколько месяцев они переписывались в мессенджерах, а затем встретились в Турции.

Там Серебрякову предложили взорвать машину военнослужащего взамен на украинское гражданство и 20 тыс. долларов. Обвиняемый также рассказал о деталях покушения.

Именно из-за этих обстоятельств Серебрякову могут инкриминировать дополнительные обвинения. Если это будет сделано, то мужчине грозит около 20 лет лишения свободы.